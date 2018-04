Turismo: a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (5)

2 aprile 2018 16:34

'La conferma del raggiungimento degli eccezionali risultati del settore Musei, cultura e promozione della crescita è il conseguimento, al premio Olivetti, del maggior numero di riconoscimenti rispetto agli altri partecipanti dopo il brillante successo ottenuto nella precedente edizione", ha annunciato il vicesindaco prima di dare la parola al direttore del settore Musei, cultura e promozione della crescita Loretta Simoni.

‘Gli importanti riconoscimenti ricevuti suggellano un percorso di innovazione e cambiamento organizzativo che in questi ultimi cinque anni ha connotato il settore musei cultura e promozione della crescita ‘ ha spiegato il direttore del settore Musei, cultura e promozione della crescita Loretta Simoni -. Un percorso che ha prodotto risultati tangibili, come il raddoppiamento degli incassi da biglietti del circuito museale o le economie di scala derivanti dalla gestione unificata dei servizi di accoglienza turistica e biglietteria, ma anche risultati intangibili e non per questo meno importanti. La messa in discussione delle soluzioni già sperimentate in passato, lo sviluppo di una visione che riesca a guardare oltre i limiti delle ingessature legislative e procedimentali, sono elementi fondamentali per attuare un vero cambiamento organizzativo. I risultati ottenuti dal nostro settore sono la testimonianza che nella pubblica amministrazione cambiare si deve, ma soprattutto si può.

‘Innovare per cambiare” è il titolo del progetto grazie al quale il settore Musei, cultura e promozione della crescita del Comune di Vicenza si è aggiudicato ben quattro riconoscimenti alla terza edizione del Premio ‘Adriano Olivetti per l’eccellenza nella formazione”, promosso dall’Associazione italiana formatori. Si tratta del primo premio per l’area ‘Arte, cultura e turismo”, della menzione di valutazione tecnica per il cambiamento e di altri due primi premi rispettivamente nella sezione metodologica ‘Formazione blended” e nella categoria ‘Enti locali e pubblica amministrazione”. La cerimonia di consegna – alla quale hanno partecipato Loretta Simoni, direttore del settore, e Diego Sammarco, capo ufficio amministrativo, turismo e gemellaggi, nonché responsabile del progetto -, si è svolta lo scorso giovedì 22 marzo a Milano.

