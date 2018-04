Turismo: a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (4)

2 aprile 2018 16:08

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Se si osservano gli arrivi (corrispondenti alla registrazione del turista nella struttura di riferimento) nel 2014 sono stati 194.549, nel 2015 213.297 e nel 2016 219.023. Dal 2014 al 2016 si riscontra, pertanto, un aumento negli arrivi dell’12,58%, delle presenze del 26,33%. Per il 2017 sono a disposizione i dati da gennaio a settembre, pari a 461.746 presenze e 197.247 arrivi.

Se si confrontano i dati delle presenze e degli arrivi del 2017 e del 2016, entrambi calcolati fino a settembre, è evidente l’aumento degli arrivi nel 2017 (+17,30%) e delle presenze (+7,32%). Nell’ultima parte del 2017 si ipotizza un ulteriore incremento tenendo contro che la mostra ‘Van Gogh. Tra il grano e il cielo” si è aperta il 7 ottobre 2017 e si concluderà l’8 aprile 2018.Da un confrontano dei dati delle presenze del 2014 e del 2017, si vede come fino a settembre 2017 le presenze (461.764) superano il totale del 2014 (446.816), seppur di poco.

Gli stranieri superano gli italiani: nel 2014 i primi hanno trascorso 242.305 notti in città mentre i secondi 204.511; nel 2015 sono 279.122 le notti trascorse dagli stranieri contro 221.612 dagli italiani; nel 2016 gli stranieri fanno registrare 318.984 notti e gli italiani 245.472.

(segue)