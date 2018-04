Trofeo delle Regioni, esordio con sconfitta per la sezione in rosa della Calabria

1 aprile 2018 12:41

La sezione in rosa della Calabria esordisce con una dura sconfitta contro la Valle D’Aosta al Trofeo delle Regioni

Inizia con una sconfitta il cammino della rappresentativa in rosa al Trofeo delle Regioni. Le calabresi cedono il passo ad una meritevole Valle D’Aosta più forte e concentrata rispetto alle passate annate. Il Trofeo delle Regioni Cesare Rubini inizia con un pesante passivo di 43 a 75 per le giovani che vincono esclusivamente il terzo periodo con il parziale di 13 a 18. Oggi alle ore 17 le atlete allenate da Armando Russo ed Emiliano Scarcello in compagnia del preparatore Giuseppe Saccone cercheranno il riscatto contro il Molise. Non basta il tifo incessante dei “2004” della maschile che a ranghi completi hanno sostenuto per quaranta minuti le conterraneee attraverso un binomio positivo.

Calabria-Valle D’Aosta 43-75

(5-15,7-28,13-18,18-14)

Calabria:Alfano 10,Cavo,Centofanti 12,Concolino,Del Vecchio 3,Previtera 4,Triolo 2,Siclari 2,Gilioni 4,Mauro 4,Montebello 2,Onugha. All Russo Ass Scarcello

Valle D’Aosta:Cirulli,FIgliorelli 2,RIcino 9,Genestrone 13,Longhi 7,Guzzon 19,Pionzo 13,Marana,Grosjean,De Ros 12,Leo,Marchesini.