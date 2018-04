Treviso: i droni mappano il Castello di Roncade, è il progetto Ville Venete in Web-Gis

2 aprile 2018 10:58

Treviso, 2 apr. (AdnKronos) – I droni sorvolano il Castello di Roncade. Si tratta del progetto Ville Venete in web-gis, ideato e realizzato dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso, in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia. L’iniziativa viene presentata a Roncade (Treviso) il 7 e 8 Aprile nell’ambito della manifestazione Primavera in Castello.

Ma di cosa si tratta? Un gruppo di studenti del liceo, coordinati dalla professoressa Elisa Ghedin e dal professore dell’ateneo veneziano Vittorio De Battisti Besi, hanno effettuato il rilievo del castello di Roncade scattando fotografie con l’uso di droni; si è trattato di attività di fotogrammetria digitale e di laser-scanning che sono servite per realizzare una rappresentazione informatizzata dell’architettura della villa; Ville Venete in web-gis ha consentito agli studenti, nell’ambito della cosiddetta alternanza Scuola-Lavoro, di acquisire conoscenze nello specifico campo del disegno e del rilievo digitali.