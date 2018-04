Treviso: a Roncade ‘Primavera in Castello’

7 aprile 2018 15:48

Treviso, 7 apr. (AdnKronos) – Al Castello di Roncade oggi e domani edizione 2018 di Primavera in Castello. Quest’anno saranno oltre 100 gli espositori presenti: l’evento continua ad ingrandirsi edizione dopo edizione. Una bella opportunità per venire a scoprire un’ elegante vetrina, tra le più rilevanti in Veneto, dedicata agli amanti dell’abbigliamento, dei bijoux d’arte, dell’artigianato più esclusivo e ricercato.

La due giorni in Castello sarà quindi ricca di opportunità di shopping ma anche ricca di iniziative. Una di queste porterà i visitatori alla scoperta di uno strano viaggio in Sud America a bordo nientemeno che di un Ape Piaggio (da scoprire anche un tour dell’Africa lungo 25mila km a bordo di un furgone Daily 4×4; o il backstage delle puntata de ‘il Mondo al Rallentatore”, in onda ogni domenica al Kilimangiaro su Rai 3); tutte avventure che Studiotaurinorum racconterà (incluse le tecniche di ripresa da usare) proprio nell’ambito del vasto programma ideato dalla curatrice dell’evento Giovanna Poggi Marchesi.

Tra le curiosità artistiche le stampe su acciaio di Barbara Pigazzi realizzate grazie alle nanotecnologie di 4K Design Factory di Milano. E ancora le lezioni della comportamentalista, per i nostri amici animali, firmate dalla dottoressa Silvia Marangoni.