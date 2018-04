Transumanza: Zaia, siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco

27 aprile 2018 14:24

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – ‘La transumanza è simbolo di storia, cultura, identità del popolo veneto e dei veneti della montagna. Per questo la richiesta di dieci Comuni del vicentino ha tutta la mia condivisione. Questa antica tradizione ha tutte le caratteristiche per diventare Patrimonio dell’Umanità Unesco, affiancandosi a molte altre realtà del territorio, che fanno del Veneto una vera e propria Regione-Unesco, a testimonianza delle ricchezze materiali, immateriali e ambientali di una terra straordinaria come la nostra””. Lo sottolinea il Presidente del Veneto, Luca Zaia assicurando ‘tutto l’appoggio della Regione alla richiesta avanzata dai Sindaci di Bressanvido, Pozzoleone, Schiavon, Marostica, Lusiana, Conco, Asiago, Gallio, Foza ed Enego (tutti della provincia di Vicenza) di inserire il Veneto nella candidatura Unesco a ‘patrimonio culturale immateriale dell’Umanità con l’antica transumanza di Bressanvido, che ancora oggi si svolge lungo 90 chilometri tra la località di Marcesina sull’Altopiano di Asiago a Bressanvido.

Oggi i protagonisti dell’iniziativa hanno simbolicamente ‘depositato” in Regione, nelle mani dell’Assessore all’Agricoltura e del Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale la documentazione iniziale, con le delibere dei rispettivi organismi istituzionali.

‘Questi bravi Sindaci ‘ aggiunge il Governatore ‘ sappiano che la Regione è al loro fianco, pronta ad accompagnare la loro proposta attraverso un cammino che sappiamo essere non semplice, ma che abbiamo già sperimentato con successo in più occasioni”.