4 aprile 2018 20:30

Serie A, Torino-Crotone 4-1: per i calabresi si fa dura la salvezza. Un super Belotti stende la squadra di Zenga

Scoppola del Crotone a Torino: un 4-1 che non lascia nessuna recriminazione per la squadra di Vrenna. La squadra di Mazzarri ha preso subito il controllo del gioco arrivando al goal con Belotti, autore di una doppietta, e Iago Falque. Il secondo tempo vede sempre i padroni di casa gestire il possesso palla e costruire gioco. Belotti sigla la sua personalissima tripletta mentre il Crotone si consola con un gol di Faraoni nel finale. Per la salvezza si fa dura per la squadra di Zenga.