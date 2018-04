Tirrena partner del Giro della Sicilia 2018: ecco tutte le agevolazioni previste dal Gruppo Onorato

4 aprile 2018 12:38

Tirrenia partner del Giro della Sicilia 2018, la Compagnia offre a tutti i partecipanti alla competizione sportiva agevolazioni sulla tariffa ordinaria

Tirrenia è partner del Giro della Sicilia 2018, manifestazione ciclo sportiva organizzata dall’associazione GS Mediterraneo sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, con 5 tappe che si svolgeranno dal 27 aprile al 3 maggio nelle quali si alterneranno tratti cicloturistici e cronometrati. La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori offre a tutti i partecipanti della competizione uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, sia per i passeggeri che per i relativi veicoli al seguito. L’agevolazione, valida su richiesta e fino ad esaurimento dei posti ad essa destinata, non è cumulabile con buoni o voucher emessi per altre iniziative. Ecco le date e le tratte valide per poter usufruire degli sconti:

- Da Napoli a Palermo: dal 22 al 26 aprile

- Da Palermo a Napoli: dal 3 al 6 maggio

Gli sconti saranno applicati su presentazione della copia della credenziale, completa del n. progressivo rilasciato dalla segreteria dell’associazione a.s.d. G.S. Mediterraneo. Le prenotazioni e i biglietti potranno essere richiesti inviando il materiale agli indirizzi e-mail indicati nella credenziale. Una promozione che conferma la grande attenzione che Onorato Armatori dimostra nei confronti degli eventi sportivi in Sicilia, regione su cui il Gruppo sta investendo fortemente, contribuendo alla promozione di questa splendida terra, conosciuta nel mondo per la storia e gli scenari naturali unici che offre. E uno dei principali obiettivi del Giro della Sicilia è proprio quello di far conoscere le aree di pregio naturalistico dell’Isola, con le relative produzioni agroalimentari e artigianali, a cui si aggiunge la ferma volontà da parte degli organizzatori di offrire ai partecipanti una gara di grande livello, per il divertimento di tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport, sia tra gli atleti in gara che tra gli spettatori.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società “Onorato Armatori S.r.l.” Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l’innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.