Terremoto, paura a Messina nel pomeriggio del 25 Aprile: scossa a Milazzo fa tremare tutta la Provincia

25 aprile 2018 17:32

Terremoto, scossa scuote la provincia di Messina nel pomeriggio: avvertita anche alle isole Eolie e a Reggio Calabria

Paura a Messina e in Provincia per una scossa di terremoto che alle 16:53 del pomeriggio di questo 25 Aprile 2018 ha colpito la fascia tirrenica, con epicentro proprio nel Promontorio di Milazzo. La scossa è stata di magnitudo 3.4 e s’è prodotta a 11.1km di profondità. Distintamente avvertita in tutta la fascia tirrenica peloritana e soprattutto a Milazzo, Torregrotta, Furnari e Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Saponara, Montagnareale, Condrò e molte altre località tra cui Lipari alle isole Eolie e Reggio Calabria, oltre lo Stretto.

Nella stessa giornata avevamo avuto numerose scossa sismiche in altre zone d’Italia. La più forte è stata quella di stamattina in Molise, magnitudo 4.2, avvertita da Ravenna a Catanzaro in gran parte d’Italia. Nella notte ce n’era stata un’altra di magnitudo 3.1 sull’Appennino marchigiano a Camerino, mentre in mattinata una scossa di magnitudo 2.8 aveva colpito le acque dello Stretto di Messina al largo di Reggio Calabria.

Ecco le mappe della scossa messinese di pomeriggio: