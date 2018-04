Terremoto: Fico, serve sforzo maggiore, presto in visita in luoghi colpiti

18 aprile 2018 10:14

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Nelle scorse settimane fra i tanti messaggi di auguri ricevuti per la mia nomina c’è stato quello del Presidente della Regione Marche. Ho tenuto a rispondergli e a ringraziarlo anche per dare un messaggio ai nostri concittadini delle Marche e delle regioni del Centro Italia così duramente colpite dal sisma. Una tragedia che non dimentico e rispetto alla quale serve uno sforzo maggiore rispetto a quello compiuto fino ad ora”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, annunciando presto una visita nei luoghi colpiti dal sisma.

“Chi ha vissuto quel dolore, ha perso i propri cari e subito il distacco forzato dalla propria terra – scrive il presidente della Camera – merita una risposta efficace da parte dello Stato, perché non c’è tempo da perdere. Sono vicino a questi nostri concittadini ancor di più in questi giorni, nei quali la paura e il dolore si sono rinnovati a causa di nuovi episodi sismici. Per questo mi impegno a visitare quanto prima i luoghi colpiti dal terremoto del 2016”.