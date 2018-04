Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1, gli ultimi aggiornamenti sull’orario dell’impatto nel giorno di Pasquetta: Reggio Calabria e Messina nelle traiettorie a rischio

1 aprile 2018 14:30

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1, slitta ancora l’orario dell’impatto nell’atmosfera: “Crash” atteso poco prima dell’alba di domani, Lunedì 2 Aprile, giorno di Pasquetta

Gli ultimi aggiornamenti sul rientro incontrollato della Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 arrivano dall’ASI che ha pubblicato una nuova stima per l’impatto nell’atmosfera terrestre alle 03:17 italiane della prossima notte, con un intervallo di probabilità tra le 2 e le 5 ore. Anche Aerospace Corporation ha aggiornato le stime individuando il momento dell’impatto alle 04:00 italiane della prossima notte, con un intervallo di probabilità di 7 ore. Le previsioni di rientro sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento della stazione spaziale stessa rispetto all’orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché a quelli legati all’attività solare. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione in seduta permanente anche nel giorno di Pasqua.