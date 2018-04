Smog: assessore Veneto, criticità ci sono ma molto è stato fatto (2)

16 aprile 2018 17:40

(AdnKronos) – ‘L accordo per il bacino padano è un passo avanti ‘ conclude Bottacin ‘ con l’indicazione di misure congiunte. E’ peraltro necessario che i fondi statali siano aumentati e impiegati in modo selettivo per queste aree, svantaggiate meteoclimaticamente per la qualità dell’aria. Ma è necessario anche un salto di qualità culturale da parte di tutti, diffondendo le buone pratiche. Un piccolo gesto, come abbassare il riscaldamento quando si esce di casa, può aiutare ad affrontare un grande problema”.