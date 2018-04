Sicilia, paura alle poste: uomo armato fa irruzione e prende d’assalto la cassa

1 aprile 2018 12:34

Paura alle poste in Sicilia, uomo armato prende d’assalto la cassa: tempestivo l’intervento degli agenti, che hanno braccato il rapinatore nei pressi della sua abitazione

Attimi di paura a Siracusa dove stamattina un uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, ha fatto irruzione in un ufficio postale e armato di un oggetto metallico ha preso d’assalto la cassa rapida, impossessandosi del magro bottino di 170 euro. Immediate le ricerche degli agenti della Squadra Mobile della Questura, che hanno braccato l’uomo nei pressi della sua abitazione con ancora indosso i vestiti utilizzati per compiere la rapina. Gli agenti hanno poi perquisito la casa dell’uomo rinvenendo 2 pistole calibro 22. Il rapinatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari.