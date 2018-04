Sicilia: Procuratore Termini Imerese, indagini su voto scambio proseguono

4 aprile 2018 14:52

Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Le indagini che hanno portato all’arresto dell’ex deputato siciliano Salvino Caputo, del fratello e di un’altra persona, per voto di scambio “non si fermano” e “proseguono”. Lo ha detto il Procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio parlando coni cronisti dell’inchiesta partita da un esposto in procura. Sono venti le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta, tra cui spiccano i nomi del deputato leghista Alessandro Pagano e del leader di ‘Noi con Salvini’ in Sicilia Angelo Attaguile.