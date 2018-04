Sicilia: open casting a Palermo per il “Gran Galà della Moda di Malta”

2 aprile 2018 12:01

Open casting per il “Gran Galà della Moda di Malta” al Casale San Lorenzo con Vanity Models Management, MaxServices e Piccy Models, in cerca di nuove ragazze per la moda e il cinema, a selezionarle saranno Giuseppe Racioppi e Patrizia Ceruleo

Pomeriggio sotto il segno della moda, venerdì 6 aprile, al Casale San Lorenzo, dove dalle 14.30 alle 18.30 prenderà vita un open casting in Sicilia per il “Gran Galà della Moda di Malta”, alla ricerca di indossatrici che possano calcare la passerella durante la manifestazione promossa dal 18 al 20 luglio dalla Chamber of Fashion Malta. A promuovere quest’ ulteriore occasione per le giovani siciliane, determinate a farsi strada in questo mondo, sono la “Vanity Models Management”, la “MaxServices” e la “Piccy Models”: tre realtà guidate rispettivamente da Francesco Pampa, Massimiliano Vicari e Salvatore Di Betta, distinguendosi negli anni per numerosi eventi e concorsi che hanno lanciato sulle passerelle nazionali e internazionali numerose ragazze della nostra Isola. Come “Alta Moda Sotto le Stelle“, evento organizzato dalla Camera della Moda di Malta con il patrocinio dell’Ambasciata italiana e in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura della Valletta, al quale la “Vanity Models Management” di Francesco Pampa ha partecipato con 6 splendide modelle che hanno portato con orgoglio e classe gli abiti della Collezione Estate 2017 del grande designer di moda Renato Balestra. Al casting di venerdì 6 aprile parteciperà il regista Giuseppe Racioppi, noto per la sua apprezzata di attività professionale come regista di programmi Rai e per le reti Mediaset, tra i premiati della quarta edizione del Pompei Cinema Festival, manifestazione che ha reso omaggio al grande Massimo Troisi.

Racioppi è stato anche premiato per la regia dello spot di moda “EVA” della RE FASHION STYLE, visionato da oltre 550mila contatti sulla rete, realizzato per la GLAMOUR COUTURE, la casa dello stile californiano, in partecipazione con l’Università degli studi della California. Sempre venerdì 6 aprile saranno selezionati volti nuovi per il cinema e la televisione. Casting director sarà Patrizia Ceruleo - aiuto regista e produzione dei grandi eventi di spettacolo e moda di stilisti come Renato Balestra, Raffaella Curiel, Enrico Coveri, Peter Langner, Lancetti, La Perla, Egon Von Furstemberg, per fare solo qualche esempio – per l’occasione alla ricerca di figure interessanti per le prossime proiezioni nazionali di film e tv. Ai casting di venerdì prossimo possono partecipare ragazze provenienti da tutta la Sicilia, di età compresa tra i 14 e i 26 anni, altezza minima 1.60. Dovranno presentarsi con vestitino di base e costume, portando con loro anche tanta determinazione e voglia di distinguersi. Per partecipare al casting, presentarsi direttamente al Casale San Lorenzo, compilare la scheda di iscrizione e lanciarsi in questa avventura. Info: 389.6951478.