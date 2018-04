Sicilia: Musumeci, faremo il catasto delle strade dell’isola

4 aprile 2018 10:54

Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Nascerà, “entro un anno” il catasto delle strade siciliane. Lo ha annunciato il Governatore siciliano Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “Pensiamo di destinare 2 milioni euro per la realizzazione del catasto delle strade siciliane – dice Musumeci – in modo da avere una banca dati sullo stato di salute per le principali arterie della Sicilia. Richiederà un anno di tempo e sarà affidato alla Protezione civile”. “Finalmente avremo un quadro completo per capire su quali arterie bisogna intervenire e con quale tempistica – dice il Presidente – Metteremo assieme l’assessorato alle Infrastrutture, la Protezione civile ma anche le ex province oggi Liberi consorzi”.