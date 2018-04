4 aprile 2018 10:50

Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – In arrivo fondi per 163 milioni di euro per progetti di riqualificazione per i comuni siciliani. Ad annunciarlo è il Presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, incontrando la stampa. “Abbiamo proceduto a una verifica progettuale – ha detto Musumeci – e su 300 milioni di euro, più della metà verranno impiegati per i comuni per la riqualificazione di progetti per opere che ricadono nell’area urbana”.