Sicilia, al via l’International Jazz Day: previsti concerti ed eventi culturali tra Palermo, Catania e Siracusa

Oltre 16 eventi da Nord a Sud in tutta la penisola, il 30 aprile l’Italia si anima a ritmo di jazz: i giovani dell’Unesco anche in Sicilia promuovono eventi per celebrare l’International Jazz Day

Dal 27 al 30 aprile 2018, in occasione dell’International Jazz Day, i Giovani UNESCO Sicilia presentano una serie di concerti ed eventi culturali tra Palermo, Catania e Siracusa. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la musica quale linguaggio universale e strumento di pace, cultura e integrazione fra popoli – tutti valori promossi da UNESCO. La volontà, nel sostenere queste iniziative, è quella di diffondere e promuovere l’integrazione sociale e il tema della diversità culturale: la musica si conferma trait d’union tra civiltà ed etnie, abbattendo le differenze e valorizzando le rispettive peculiarità e tratti distintivi. Quest’anno Gravina di Catania ospiterà quattro intense giornate dedicate al Jazz, oltre ad incontri letterari, mostre di pittura e fotografia, che avranno luogo presso la Food Area del Centro Commerciale Katané, ad ingresso gratuito. Saranno raccolte donazioni a favore di “Mettiamoci in Gioco. Cuori oltre ogni ostacolo”. Sin dal 2006 l’organizzazione di volontariato “Mettiamoci in Gioco” di Sant’Agata Li Battiati promuove l’inclusione sociale di persone appartenenti alle fasce deboli attraverso laboratori artistici e creativi, attività di danza, musica e teatro, progetti di socializzazione e percorsi di autonomia. Gli eventi di Catania si inscrivono nel calendario di show e iniziative in programma da Nord a Sud Italia per la Giornata Internazionale del Jazz 2018. Numerosi gli appuntamenti promossi dall’Associazione Giovani per l’UNESCO nella sola giornata del 30 aprile: concerti, spettacoli, workshop e presentazioni che faranno risuonare tutta la penisola a ritmo di jazz.

La celebrazione della Giornata Internazionale del Jazz sarà occasione per rilanciare la campagna #veritàpergiulioregeni, sostenuta dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO già in occasione del Forum Nazionale Italiano svoltosi a Matera a febbraio. L’Associazione Giovani per l’UNESCO è composta da oltre trecento giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori. Costituitasi nel 2015 come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO con l’obiettivo di supportare le attività della Commissione nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, all’inizio del

2018 l’Associazione si è dotata di un nuovo statuto e ha elaborato un programma di lavoro pluriennale ancora più ambizioso. L’Associazione, presieduta da Paolo Petrocelli, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del Direttore Generale dell’UNESCO per essere una delle migliori buone pratiche giovanili a livello mondiale, oggi è la più grande organizzazione giovanile italiana per l’UNESCO. La Giornata Internazionale del Jazz – Dal 2012, in tutto il mondo, il 30 aprile è la Giornata Internazionale del Jazz. Un’iniziativa istituita dalla Conferenza generale UNESCO per promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni. Un punto importante per il jazz, riconosciuto come genere musicale che contribuisce alla crescita del dialogo interculturale e alla diffusione della tolleranza.

Programma International Jazz Day 2018 – Gravina di Catania

CONCERTI JAZZ

• 27 aprile 2018

h. 18.15 Giovanni Renzo TRIO

h. 19.45 GENTLE JAZZ TRIO

• 28 aprile 2018

h. 18.15 Paolo Vicari 5ET. “Remembering Art Blakey & the Jazz Messenger”

h. 19.45 Angelo Di Leonforte TRIO

• 29 aprile 2018

h. 18.15 Francesco Vaccaro 4ET.

h. 19.45 Orazio Maugeri 4ET.

• 30 aprile 2018

h. 18.15 APJ 4ET. feat. Giovanni Digiacomo

h. 19.45 Giuseppe Urso TRIO

INCONTRI LETTERARI

• 27 aprile 2018

Antonio E. Aiello

• 28 aprile 2018

Tino Vittorio

• 29 aprile 2018

Francesco A. Russo

• 30 aprile 2018

Daniele Cavallaro

PITTURA – FOTOGRAFIA

Esposizione di artisti figurativi siciliani per tutto il corso della manifestazione e raccolta di offerte per l’associazione “Mettiamoci in Gioco” di Sant’Agata Li Battiati, un’organizzazione di volontariato che, dal 2006, promuove laboratori creativi di musica, danza, e teatro per bambini diversamente abili.

• Patrocinio:

Centro Commerciale Katané

• Organizzazione:

Centro Commerciale Katané

Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO

Associazione Culturale Musikante

• Direzione Artistica:

Antonio Petralia

• Coordinamento Letterario:

Massimo Fazio

Info e contatti

www.unescogiovani.it | sicilia@unescogiovani.it

Programma International Jazz Day 2018 – Palermo

30 Aprile, Tatum Art, via dell’Università 38

h. 21.30 – Raffaele Genovese Quartet feat. Stefano D’Anna

Raffaele Genovese (piano)

Stefano D’Anna (t. sax)

Marco Vaggi (bass)

Tony Arco (drums)

Programma International Jazz Day 2018 – Siracusa

– 28 aprile 2018, Antico Mercato

h. 21.00 – Tangostinato – Tangojazz: con Luca Aletta, Stefano Cardillo, Fabio Tiralongo e

Giovanni Di Mauro

h. 22.30 – Come back to Sicily: Rino Cirinnà con Stjepko Gut, Tony Arco, Nello Toscano,

Andrea Beneventano, Marcello Pellitteri

– 29 aprile 2018, Antico Mercato

h. 21.00 – Buntarigah Quartet: con Raffaele Genovese, Stefano D’Anna, Marco Vaggi e

Tony Arco

h. 22.30 – Juiu – Claudio Giambruno Quartet: Claudio Giambruno Quartet, con “Juiu”,

Paolo Vicari, Giovanni Conte e Giovanni Villafranca

– 30 aprile 2018, Teatro Comunale Siracusa

h. 19.00 – Sikania: di Giovanni Mazzarino e Daniela Spalletta

h. 21.30 – Ladies in Jazz: con Anita Vitale, Chiara Minaldi, Daniela Spalletta, Ilaria

Capalbo, Lara Klain, Rita Collura, Elisabetta Serio. Special Guest: Nicky Nicolai

