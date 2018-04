Nuovo volo di Ryanair da Pisa alla Calabria

11 aprile 2018 17:18

Ryanair mette un aereo in piu’ sulla base di Pisa. Piu’ voli per coprire 14 rotte, nuove a Crotone, Praga e Danzica

Ryanair ha annunciato oggi che un ulteriore aeromobile sara’ basato a Pisa a supporto della stagione estiva. Lo rende noto la compagnia aerea presentando la programmazione 2018 da Pisa che include una nuova rotta estiva verso Crotone, in Calabria, e due nuove rotte invernali verso Praga (Repubblica Ceca) e Danzica (Polonia). Inoltre, si legge nella nota diffusa da Ryanair, saranno incrementati i voli sulle 14 rotte previste: “Alghero, Bruxelles, Cagliari, Catania, Cefalonia, Chania, Corfu’, Francoforte, Ibiza, Londra Stansted, Malta, Palermo, Rodi e Siviglia” che garantiscono il transito da Pisa “di 3,3 milioni di passeggeri (+3%) che valgono 2.500 posti di lavoro locali”. “La nostra programmazione 2018 – sottolinea John F. Alborante, sales & marketing manager Italia di Ryanair – include una nuova rotta estiva verso Crotone e due nuove rotte invernali verso Praga e Danzica. Inoltre, l’ulteriore aeromobile basato a supporto della stagione estiva consentira’ l’incremento di frequenza su 14 destinazioni”. Secondo Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, la programmazione della compagnia low cost “costituisce per Toscana Aeroporti la conferma migliore di un rapporto consolidato ormai da anni: la partnership con Ryanair, come dimostrano i numeri, costituisce uno dei motori piu’ importanti dello sviluppo toscano e siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo”.(ANSA). YG7-CRM 11-APR-18 16:23 NNNN