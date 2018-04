A Reggio Calabria il XV Convegno Nazionale sulla Letteratura

3 aprile 2018 19:20

La splendida Villetta “De Nava” della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria ospiterà il XV Convegno Nazionale sulla Letteratura, organizzato dall’associazione culturale Pietre di Scarto

Il 20 e 21 aprile 2018, con inizio alle ore 16,00, la splendida Villetta “Pietro De Nava” della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria ospiterà il XV Convegno Nazionale sulla Letteratura. L’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione Pietre di Scarto è divenuto, ormai da quindici anni, un punto fermo nella vita culturale della Città in riva allo Stretto. Quest’anno il titolo del convegno “Letteratura: il varco è qui?” pone un interessante interrogativo prendendo spunto da una celebre poesia di Eugenio Montale. “Abbiamo pensato di riflettere sulla lettura come varco verso un oltre; un oltre dentro noi stessi, nella ricerca indefessa delle risposte ai nostri quesiti esistenziali; ma anche un oltre fuori da noi stessi, nella condivisione delle esperienze e dell’alterità. Ci piacerebbe declinare questo tema partendo proprio dai libri, dall’importanza che hanno nelle nostre vite e, di rimando, allargare lo sguardo al valore della lettura (e della letteratura) come fucina di esperienza, conoscenza, condivisione, formazione e possibilità” dichiara Romina Arena, insegnante di scrittura creativa, che aprirà il convegno il 20 aprile 2018 alle 16,00. Insieme a lei a discutere su questi temi ci sarà Saverio Pazzano, docente di letteratura italiana. Il 21 aprile alle ore 10,00 il convegno proseguirà con le relazioni di Alessandro Zaccuri, giornalista e scrittore, e Silvano Petrosino, docente di teorie della comunicazione e filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano e Piacenza, con gli studenti dei licei “A. Volta” e “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. L’evento, gratuito ed aperto a tutta la collettività, si concluderà sabato 21 aprile alle ore 15,00 con un incontro presso la Casa Circondariale di Arghillà.