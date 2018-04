Reggio Calabria: tutto pronto per l’evento“Il Triangolare dell’amicizia Libertas”

20 aprile 2018 19:35

A Reggio Calabria la manifestazione socio-sportiva a carattere interregionale legata al mondo del karate

Tutto pronto per l’evento“Il Triangolare dell’amicizia Libertas”. La manifestazione socio-sportiva promossa ed organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Club Reggio Calabria con la collaborazione del Centro Regionale Libertas Calabria, si svolgerà domenica 22 aprile 2018 a partire dalle ore 08.30 presso il Palazzetto Boccioni sito in Viale Messina a Reggio Calabria. Diverse le associazioni che hanno deciso di prendere ad uno dei più importanti appuntamenti sportivi a carattere interregionale legata al mondo del karate. I diversi atleti partecipanti, provenienti da varie regioni d’Italia quali la Lombardia, la Calabria e la Sicilia, si vedranno impegnati nelle varie categorie e nei diversi kata e kumite. Molto carico il Maestro Santino Trimboli fautore dell’iniziativa e responsabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Club Reggio Calabria: il Karate è un’ Arte Marziale ove si svolge un’attività mirata alla formazione e allo sviluppo psico-fisico dei giovani facendogli acquisire in maniera graduale sicurezza e autostima. Il Karate ci porta a preparare i ragazzi a vari momenti importanti. All’evento saranno presenti i maggiori esponenti regionali della Libertas, diverse autorità sportive legate al CONI e diversi esponenti della politica locale e regionale. Insomma, vi sono tutti gli ingredienti per una sana giornata all’insegna dello sport e del divertimento.