A Reggio Calabria spazzatura abbandonata: ancora vergognosi segnali di inciviltà

2 aprile 2018 11:34

Si è registrato un altro segnale di inciviltà a Reggio Calabria, molti sacchetti di spazzatura sono stati abbandonati per la strada nella zona sud della città, indignazione da parte dei cittadini

L’ennesimo segnale di inciviltà si registra tra le vie della città di Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb ha inviato quest’oggi la segnalazione di una grande quantità di sacchetti di spazzatura abbandonati presso la piazza Martiri di Reggio, a ridosso della chiesa del Soccorso. Un’atto di vandalismo e di degrado verificatosi nella zona sud. Trattare la Città in cui viviamo come se fosse la nostra stessa casa, questo è lo spirito con cui si dovrebbe vivere e coesistere, ma pare che il rispetto sia fin troppo spesso inesistente da parte di molti. Vergognoso che si verifichino ancora episodi simili in una città metropolitana, evoluta, in cui la raccolta differenziata dovrebbe essere attiva e rispettata da tutti e servire appunto, al singolo e alla collettività, per mantenere ordine e pulizia. Menefreghismo e inciviltà regnano sovrani ancora una volta, da parte di chi non si sa, che sia il cittadino o un sistema che non sta funzionando come dovrebbe, il risultato resta comunque vergognoso.