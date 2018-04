Reggio Calabria, processionaria da pino: ecco le misure urgenti da adottare per la prevenzione [FOTO]

4 aprile 2018 11:05

Ecco le misure urgenti da adottare per la prevenzione e la lotta contro la diffusione nel territorio comunale della “processionaria del pino” a Reggio Calabria

Si informa la cittadinanza che il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha recentemente emanato l’ordinanza contingibile ed urgente relativa alle misure urgenti da adottare per la prevenzione e la lotta contro la diffusione nel territorio comunale della “Processionaria del pino”. Tale provvedimento, pubblicato presso l’albo pretorio comunale in data 27 marzo 2018, richiamando le disposizioni della vigente normativa di settore in materia di prescrizioni fitosanitarie da effettuarsi in caso di presenza delle pericolose larve del lepidottero defogliatore, prevede, tra l’altro, di:

intervenire direttamente a tutela della salute pubblica per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e perturbano, demandando ai vari uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’attivazione di adeguati interventi di lotta contro il parassita; regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o terra mediante l’impiego di prodotti a basso o nullo impatto ambientale;

informare la cittadinanza in merito agli obblighi della vigente normativa di settore, con particolare riferimento all’art. 2, co. 2, del DM 30 ottobre 2007, il quale prevede che gli interventi di lotta obbligatoria alla Processionaria del pino debbano essere “effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate”;

avvertire che le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza verranno punite con le sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale. Il provvedimento integrale è consultabile sul sito www.reggiocal.it . Eventuali segnalazioni per informare l’Amministrazione comunale in merito alla presenza delle larve di Processionaria del pino sulle pinete di proprietà comunale, possono essere inoltrate tramite la piattaforma web comunale “Segnaliamo” (http://segnaliamo.reggiocal.it/) o contattando l’ufficio relazioni con il pubblico (URP), specificando preliminarmente il Settore interessato, ai seguenti recapiti: urp@reggiocal.it / urp@pec.reggiocal.it – 0965/3622793. A questo scopo si evidenziano le competenze specifiche assegnate a ciascun ufficio comunale per quanto attiene il verde: