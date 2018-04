Reggio Calabria: al Liceo Classico “T. Campanella” la lezione del magnifico rettore Alberto De Toni su “Intelligence e previsione”

10 aprile 2018 17:55

Al Liceo Classico “Campanella” lezione del magnifico rettore, Alberto De Toni, su “Intelligence e previsione”

Venerdì 13 Aprile, alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” il prof. Alberto De Toni, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine e Segretario Generale presso la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, relazionerà sul tema “INTELLIGENCE E PREVISIONE”. Il prof. Alberto De Toni, ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso la stessa Università degli Studi di Udine, è stato Preside della Facoltà di Ingegneria, Presidente dell’Associazione Scientifica Italiana di Ingegneria Gestionale, Presidente della Commissione Nazionale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per la Riorganizzazione dell’Istruzione Tecnica e Professionale, Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna del Friuli Venezia Giulia, Vice Presidente di Area Science Park di Trieste. E’ membro del Comitato Nazionale per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR. Ha svolto la propria attività di ricerca nel campo dell’Ingegneria Gestionale focalizzandosi su filoni quali organizzazione della produzione, gestione dell’innovazione e gestione della complessità. Ha coordinato molti progetti di ricerca tra cui 5 progetti di ricerca europei come leader di progetto e 4 progetti europei come leader di unità locale. L’attività di ricerca si è concretizzata in 283 pubblicazioni scientifiche. L’incontro si inserisce nella programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività promosse dal Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.