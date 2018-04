Previsioni Meteo, è Primavera al 75%: Aprile di caldo anomalo sull’Italia

10 aprile 2018 15:05

Previsioni Meteo, Aprile prosegue con caldo anomalo in tutt’Italia e forti piogge al Centro/Nord. Il punto della situazione

Previsioni Meteo – Tra caldo e maltempo: è Primavera sull’Italia, al 75%. Perché la Primavera è fatta anche di queste lunghe e prolungate fasi piovose: ieri ne abbiamo avuto un antipasto con i nubifragi di Roma (oltre 60mm di pioggia e tanti danni nella Capitale), domani – Mercoledì 11 Aprile – altre forti piogge colpiranno tutto il Nord/Ovest con accumuli superiori ai 100mm sul Piemonte. Il tutto in un contesto di caldo anomalo, con temperature tipiche di metà maggio un po’ in tutto il Paese e soprattutto al Centro/Sud. La prima settimana del mese s’è conclusa con grandi anomalie positive in tutt’Europa, la seconda sarà anche peggio. Ma il maltempo continuerà, soprattutto al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche. Avremo un lungo periodo, almeno fino al 20 Aprile, con correnti di scirocco in tutto il Paese e temperature di gran lunga superiori rispetto alla norma in modo particolare al Centro e al Sud, ma anche al Nord/Est con oltre +20°C in pianura Padana tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ed oltre +25°C dall’Appennino Tosco/Emiliano in giù. Nella gallery a corredo dell’articolo le mappe con le temperature ad 850hPa di ECMWF e quelle di precipitazioni, venti e temperature al suolo del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: