Previsioni Meteo, torna lo scirocco: caldo in Calabria e Sicilia

3 aprile 2018 17:12

Previsioni Meteo, soffia lo scirocco e le temperature aumentano in tutto il Paese ma al Nord torna il maltempo con forti piogge e temporali tra oggi e domani

Previsioni Meteo- E’ tornato a soffiare lo scirocco sull’Italia, con tutte le conseguenze del caso: il cielo, dopo il bel tempo di una Pasquetta con pochi precedenti nella storia per il cielo completamente sereno in tutto il Paese, si inizia a “sporcare” di nubi sparse, in prevalenza alte e stratificati, e di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara. Le temperature aumentano sensibilmente su gran parte del Centro/Sud, in modo particolare nelle zone tirreniche e sulle isole maggiori. Oggi abbiamo raggiunto +24°C a Sassari e Alghero, +22°C a Palermo, Cosenza, Benevento e Oristano, +21°C a Bari, Foggia e Caserta, +20°C a Roma, Firenze, Lecce, Latina, Guidonia, Olbia, Frosinone, Avellino e Vibo Valentia. Caldo anche nell’Italia appenninica, dove le principali città hanno raggiunto valori elevati al punto da raggiungere i +20°C a L’Aquila e i +19°C a Perugia, Potenza e Campobasso.

Situazione meteo differente, invece, al Nord/Ovest dove il clima è fresco, uggioso e piovoso: Torino non ha superato i +11°C come Varese, Biella e Cuneo hanno registrato una massima di appena +10°C, Como, Vercelli e Alessandria di +12°C, Savona di +13°C, Genova e Milano di +14°C. E’ solo l’inizio di un brusco peggioramento che già oggi in serata provocherà forti piogge in Liguria, Piemonte e Lombardia, ma soprattutto domani, Mercoledì 4 Aprile, scatenerà violenti temporali su Liguria e alta Toscana, e piogge intense su tutto il Nord, in estensione nel pomeriggio/sera anche nelle Regioni Centrali (Toscana, Umbria, Lazio e zone interne di Marche e Abruzzo) dove comunque il maltempo sarà debole o moderato (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Al Centro/Sud, invece, continuerà a fare caldo con temperature in ulteriore aumento sotto i colpi dello scirocco. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: