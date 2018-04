Previsioni Meteo, inizia la settimana dei temporali pomeridiani: attenzione in Calabria

16 aprile 2018 14:01

Previsioni Meteo, arriva l’instabilità pomeridiana: violenti fenomeni temporaleschi pomeridiani per tutta la settimana al Centro/Sud, super caldo fino a +30°C al Nord

Previsioni Meteo – Inizia oggi la settimana dei temporali pomeridiani sull’Italia. I fenomeni più intensi si verificheranno sull’Appennino, al Centro/Sud, a partire da oggi soprattutto tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma più lievi anche in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Parliamo delle zone interne, sui rilievi, dove avremo bombe d’acqua e grandinate. Oggi l’instabilità interesserà anche il Nord/Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma al Nord la situazione sta cambiando già adesso con temperature in forte aumento fino ad oltre +25°C nelle ore pomeridiane. Un caldo anomalo e prematuro che aumenterà per tutta la settimana fino a +30°C tra la pianura Padana e i fondovalle alpini.

Intanto l’instabilità temporalesca proseguirà anche domani, Martedì 17 Aprile, con altri temporali pomeridiani interesseranno l’Appennino sconfinando anche in pianura, in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I temporali di origine convettiva proseguiranno per tutta la settimana lungo la dorsale Appenninica, all’Emilia Romagna in giù. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: