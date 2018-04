Previsioni Meteo, torna l’anticiclone: verso un fantastico weekend di sole in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo, tutti i dettagli per i prossimi giorni: imminente deciso miglioramento in tutto il Paese, temperature in forte aumento. La prossima settimana cambia tutto con il ritorno dello scirocco che provocherà forte maltempo al Nord e caldo anomalo al Sud

Previsioni Meteo– Ultime piogge sull’Italia nel pomeriggio/sera di questo primo Giovedì d’Aprile, soprattutto nelle aree Adriatiche (Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), appenniniche (Umbria, Basilicata e zone interne di Lazio e Campania) e meridionali tirreniche (Calabria e Sicilia nord/orientale), poi le condizioni del tempo miglioreranno in tutto il Paese. Sarà un lungo weekend di sole in tutto il Paese, con temperature in sensibile aumento fino a +21/+23°C un po’ ovunque da Nord a Sud tra Venerdì, Sabato e Domenica grazie alla risalita dell’Anticiclone Nord Africano.

La prossima settimana la situazione cambierà nuovamente, con il ritorno dello scirocco alimentato da perturbazioni Atlantiche in sfondamento nel Mediterraneo occidentale. Sarà, quindi, una settimana instabile con forte maltempo al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, caldo anomalo e forti venti sudorientali nelle Regioni meridionali. Il primo peggioramento inizierà già Domenica sera in Sardegna e al Nord/Ovest.