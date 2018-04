Lunedì di Pasquetta, il significato civile tra picnic e scampagnate [FOTO]

2 aprile 2018 00:02

Pasquetta: civilmente il giorno dopo Pasqua è festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra, creato per allungare la festa della Resurrezione

Civilmente il lunedì di Pasqua, la Pasquetta, è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra e che è stato creato per allungare la festa della Pasqua, così come è avvenuto per il 26 dicembre, il giorno dopo di Natale. Il lunedì dell’Angelo, in Italia, è un giorno che generalmente si trascorre insieme con parenti e amici con una tradizionale gita, scampagnata, pic-nic all’aperto. Una interpretazione di questa tradizione potrebbe essere che si voglia ricordare i discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli a pochi chilometri da Gerusalemme: per ricordare quel viaggio dei due discepoli si trascorrerebbe, dunque, il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata “fuori le mura”. Una particolarità in alcune località, come ad esempio Nicosia, Castrovillari, Pallagorio, Venafro, Noicattaro la Pasquetta viene festeggiata il martedì successivo alla Pasqua.