Pasqua: gli italiani hanno speso 1,2 miliardi di euro per le proprie tavole

1 aprile 2018 12:14

Gli italiani hanno speso 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua

Gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con il netto prevalere del pranzo casalingo con parenti e amici, anche se non è mancato chi ha scelto il ristorante o l’agriturismo. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti-Ixè sulla Pasqua 2018. Tra i prodotti piu’ acquistati e regalati, la Colomba che è stata scelta dal 57% delle famiglie e l’uovo di cioccolato dal 49% ma in quasi sei famiglie su dieci (58%) c’è chi ha preparato in casa i dolci tipici pasquali.