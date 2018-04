1 aprile 2018 17:54

Pasqua in Sicilia: alle Isole Eolie si registra una buona presenza di turisti anche stranieri

Raffiche di vento per tutta la nottata, anche a 50 km orari ed aliscafi e traghetti sono fermi nei porti delle Eolie. Sulle sette isole soffia vento proveniente da ovest-nord-ovest. Nell’arcipelago, nonostante le condizioni meteomarine non ideali, si registra una buona presenza di turisti anche stranieri. In massa nella piazza di Marina Corta a Lipari parteciperanno alla processione di Pasqua con l’incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna.