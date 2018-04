Pasqua: Coldiretti, boom di prenotazioni negli agriturismo veronesi (2)

1 aprile 2018 12:33

(AdnKronos) – “Peraltro molte aziende agrituristiche si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche spuntini o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic e grigliate, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica”, spiega.

Gli agriturismi si sono già messi all’opera con gli Agrichef pronti a preparare piatti tipici della tradizione pasquale veronese come uova ed asparagi, pasticcio o tagliatelle con gli asparagi, risotti tradizionali con particolare attenzione alle verdure di stagione. Per i dolci non possono mancare la Colomba pasquale e le prime fragole.