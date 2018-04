Pasqua in Calabria tra maltempo e tradizione

1 aprile 2018 17:40

Cielo a tratti coperto e forti venti hanno caratterizzato la Pasqua dei calabresi. Come ogni anno, tradizioni rispettate con il pranzo consumato prevalentemente in casa, con familiari e amici. Anche per il menù pasquale i calabresi non si sono discostati dal passato con i prodotti tipici a base di pasta fatta in casa ed agnello a farla da padrone nelle pietanze, e mostaccioli, cuzzupe e nepitelle tra i dolci. Per chi ha voluto trascorre il dopo pranzo all’insegna della cultura, il Mibact ha offerto la domenica gratuita ai musei, un’occasione invitante – che sarà ripetuta anche domani – per visitare le tante bellezze della terra di Calabria, a cominciare dal Museo archeologico di Reggio Calabria, famoso per ospitare i Bronzi di Riace, ma custode di mille altri tesori. La circolazione stradale risulta regolare sia sulla rete ordinaria che sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.