Pasqua: a Padova serate con Giotto sotto le stelle

1 aprile 2018 13:51

Padova, 1 apr. (AdnKronos) – è ripresa questa settimana l’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ‘Giotto sotto le stelle”, che permette di ammirare la Cappella degli Scrovegni anche in orario serale.

Fino al 4 novembre, oltre che nel consueto orario diurno, sarà possibile accedere al capolavoro di Giotto dalle ore 19 alle 22 (ultimo ingresso alle ore 21.20) dal martedì alla domenica e nei lunedì festivi. La Cappella sarà aperta tutto il giorno dalle ore 9 fino alle 22 a Pasqua e Pasquetta, e sono inoltre previste aperture straordinarie lunedì 23 e 30 aprile e il 1° di maggio, tutto il giorno dalle 9 alle 22.

Molto apprezzata dal pubblico, l’estensione del servizio in fascia serale consente una permanenza maggiore all’interno della Cappella rispetto alle visite effettuate in orario diurno, offrendo la possibilità di usufruire del doppio turno di visita, per sostare ben 40 minuti a tu per tu con il genio di Giotto, a soli 12 euro.