Parco dell’Aspromonte: tutto pronto per il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche

5 aprile 2018 11:59

Inizieranno domani i 3 giorni intensi e ricchi di attività del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche nel Parco dell’Aspromonte, a 25 anni dalla nascita le Guide di tutta italia si riuniranno nello splendido scenario che offerto dalla Calabria

Camerlenghi: “Supporteremo la candidatura Unesco del Parco Nazionale dell’Aspromonte e lanceremo proposte concrete per lo sviluppo del Turismo Ambientale in Italia”. Gioia: “ L’Aspromonte ha dato un contributo fondamentale alla nascita della nostra associazione”. Ora ecco il ritorno con centinaia di Guide da tutta Italia.

Domani, venerdì 6 Aprile, alle ore 9 a Gambarie inizierà tutta l’attività di formazione tipica del mondo AIGAE . Alle ore 18 e 30 incontro con il regista Alessandro Scillitani presso la Sala Conferenze dell’Hotel Miramonti.

Sabato 7 Aprile, alle ore 9 l’inizio della Convention Nazionale sul Turismo sostenibile presso la Sala Conferenze dell’Hotel Centrale di Gambarie. Alle ore 14 e 30 partenza dall’Hotel Centrale di Gambarie, bellissima escursione sensoriale. Bendati nel cuore di un bosco con lo straordinario ascolto delle cascate.

Domenica 8 aprile ore 8 e 30, 150 Guide in contemporanea partiranno per le escursioni. Sarà uno spettacolo riprendere i preparativi, scarponcini e bastoncini, ed inoltrarsi con loro per raggiungere sentieri altrimenti inesplorati. Partenza da Piazza Mangeruca a Gambarie

Ben 30 ore di conferenze su borghi, turismo sostenibile ma anche 4 escursioni in posti come: Cascate di Maesano e “Sentiero Verde”.

“Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la comunità geologica e non solo”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, alla vigilia dell’importante e grande Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, in programma da domani e fino all’8 Aprile a Gambarie, nota località sciistica in Santo Stefano in Aspromonte. “L’Appennino non lo abbiamo mai abbandonato. Le Guide lo hanno sempre promosso, raccontato e narrato e mai lo abbiamo lasciato neanche durante le emergenze ambientali. Il nostro – ha continuato Filippo Camerlenghi – è però un ritorno ad un luogo speciale. Domani noi ritorneremo esattamente lì dove, ben 25 anni fa, nacque l’esigenza di un’associazione nazionale delle guide. Arriveremo da tutta Italia per testimoniare buone pratiche di promozione del territorio. Di recente proprio le nostre Guide sono state anche premiate per essere riuscite a riportare turisti in quei territori montuosi delle Marche e dell’Umbria, colpiti dal sisma. Ora saremo in Aspromonte per supportare la candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte ad UNESCO Global Geoparks, ma anche per presentare alla stampa dati e testimonianze sulla crescita forte che vive l’Italia in materia di Turismo Ambientale.

Con le Guide Ambientali Escursionistiche, oggi lavorano tutti da albergatori, ristoratori, operatori turistici ma anche settori che sembrerebbero distanti e che spaziano dall’edilizia sostenibile a chilometro zero, all’industria turistica. Ormai il Turismo Ambientale ed in particolare l’escursionismo non sono più un tabù. Parole come turismo lento, mobilità dolce saranno sempre più ricorrenti nelle nuove generazioni. Noi siamo pronti ad accogliere questa grande sfida. Dal 6 all’8 Aprile tutto il mondo delle Guide Ambientali Escursionistiche sarà in Aspromonte per annunciare grandi trasformazioni, per consegnare alla stampa ed all’opinione pubblica tutta, i dati estremamente importanti e riguardanti il Turismo Ambientale che oggi rappresenta un grande volano per un modello di sviluppo innovativo per l’Italia”. Un grande Meeting che racconterà il mondo AIGAE fatto di ben 3.500 Guide sparse per tutta Italia e da tutta Italia saranno centinaia gli arrivi a Gambarie. Guide che arriveranno a piedi, guide che arriveranno in bici ma si preannuncia una presenza comunque massiccia con centinaia di Guide Ambientali Escursionistiche che giungeranno da tutta Italia. Eppure tutto iniziò in Aspromonte. Ben 25 anni dopo ci sarà il ritorno alla terra che vide nascere l’idea di AIGAE: “I rapporti con il Parco Nazionale dell’Aspromonte sono stati sempre ottimi e sono iniziati già dalla precedente presidenza del Parco che ha da subito creduto in Aigae finanziando un primo progetto di due corsi di avvicinamento alla montagna ed anche il progetto telefono in montagna al quale hanno collaborato tutte le guide Aigae dell’Aspromonte – ha dichiarato Domenico Gioia, Coordinatore delle Guide AIGAE della Calabria e Consigliere Nazionale AIGAE – e le guide ufficiali del parco associate all’Aigae. E’ proprio in Aspromonte che nacque l’idea di fondare l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, ben 25 anni fa. Oggi contiamo in Calabria ben 70 Guide. Dopo ben 25 anni il Meeting vuole proprio promuovere il Parco Nazionale dell’Aspromonte, il suo territorio”. Un grande evento targato AIGAE e voluto grazie alle politiche di valorizzazione messe in campo dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Ben 7 conferenze, 4 escursioni di alto livello, 30 ore di incontri con temi che spazieranno su tutto il settore del Turismo sostenibile.

Domani, Venerdì 6 Aprile lo svolgimento della prima giornata sarà tutto dedicato alla Formazione. Per essere Guida Ambientale Escursionistica è necessario aggiornarsi costantemente. In contemporanea in tutta Gambarie, domani si svolgeranno numerosi seminari i cui temi spazieranno dalla comunicazione social, alle normative riguardanti la sicurezza in escursione ma anche le questioni fiscali. Un evento che vedrà, dunque impegnate molte strutture ricettive. Arriverà al grande Meeting Nazionale di AIGAE, anche il regista Alessandro Scillitani, autore del noto Docufilm “Ritorno sui Monti naviganti” , ispirato all’omonimo viaggio di Paolo Rumiz. Il regista sarà al Meeting, domani, Venerdì 6 Aprile. Alle ore 18 e 30 incontrerà la stampa e le Guide presso la Sala Conferenze dell’Hotel Miramonti. Scillitani testimonierà racconti di un vissuto quotidiano lungo i borghi dell’Appennino. A seguire la grande opportunità di vedere per intero il Film fatto di volti, storie sconosciute ma coinvolgenti. Tanti gli eventi per quello che si preannuncia essere la convention primaverile più importante, a livello nazionale sul tema del Turismo Ambientale in Italia. Sabato 7 Aprile, alle ore 14 e 30 escursione sensoriale aperta alla stampa. Un’emozione unica con il coinvolgimento di tutti i sensi. Guide bendate per un’escursione straordinaria. Ci inoltreremo nel cuore di un bosco per ammirare la straordinaria bellezza dell’Aspromonte ma facendolo con l’uso dei sensi. Si partirà da Gambarie davanti l’Hotel Centrale che sarà sede della Convention Nazionale delle Guide. Sabato, 7 Aprile, invece alle ore 9, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Centrale di Gambarie, la Convention Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane. Interverranno personalità di spicco nel panorama italiano dei Parchi e del Turismo in natura. Saranno a Gambarie, Giampiero Sammuri, Presidente Nazionale della Federparchi, Giuseppe Bombino, Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte,Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale AIGAE, Giovanni Aramini, Responsabile delle Aree Protette della Regione Calabria, Antonio Nicoletti, Responsabile delle Aree Protette di Legambiente, Andrea Gennai, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana dei Direttori delle Aree Protette e Presidente del Comitato Tecnico- Scientifico di AIGAE, Nino Martino, Direttore Tecnico di AIGAE, Daniela D’Amico, Responsabile Promozione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Presidente della Commissione Formazione ed Aggiornamento di AIGAE, Sergio Tralongo, Direttore del Parco nazionale dell’Aspromonte. Presenti anche Davide Galli, Vice Presidente Nazionale AIGAE con delega alla comunicazione e Stefano Spinetti, responsabile relazioni istituzionali e past President di AIGAE. Il tema sarà: “ Turismo sostenibile nei Parchi”. AIGAE lancerà importanti proposte. Centinaia di guide da tutta Italia che porteranno la testimonianza dai loro territori di provenienza. Domenica 8 Aprile, ben 150 Guide per la partenza di 4 escursioni in contemporanea. Sarà uno spettacolo vedere i preparativi con scarponcini, bastoncini da trekking e tutto il necessario per raccontare il Patrimonio Ambientale dell’Aspromonte. Ben 4 escursioni aperte alla stampa. Si partirà da Gambarie, nota località sciistica, alle ore 8,30 ritrovo per tutti a Piazza Mangeruca, Domenica 8 Aprile. Si andrà alle Cascate di Maesano. Si tratta di uno dei percorsi più attrattivi del Parco. Tale percorso si trova in una zona a tutela integrale e offre lo stacco tra l’anima rigogliosa dall’Aspromonte tirrenico da cui parte e quella rocciosa dell’Aspromonte Ionico, sul quale si affaccia alla fine. Ma le escursioni saranno tante e di notevole qualità. Partendo, sempre alle ore 8 e 30, di Domenica 8 Aprile, da Piazza Mangeruca, percorreremo il “Sentiero Verde”.

Sarà davvero una sorpresa, perché in “Aspromonte” non ci si aspetteranno dei boschi così rigogliosi, che sono invece caratteristica della fascia tirrenica aspromontana. Un Sentiero che offrirà alcuni panorami sullo Stretto bellissimi. Ed ancora panorami meravigliosi. Partendo, questa volta sempre Domenica 8 Aprile alle ore 8 e 30 ma dal Rifugio che si chiama Biancospino potremo raggiungere località Puntone la Croce attraverso rigogliosi boschi di faggio, pino laricio e abete bianco, dove godremo una veduta ampia e nitida sullo splendido versante ionico. Dalla cima si distingueranno le fiumare Aspromontane e le alte cime del parco, come Montalto e Pietra Tagliata. Un Meeting a tutto campo dallaConvention alle grandi escursioni in natura, per poter filmare, scattare foto, registrare video. La stampa potrà farlo. Dalla mobilità dolce, alla sostenibilità, dalla formazione professionale che in AIGAE è costante, alla valorizzazione dei borghi italiani, fino agli itinerari, dall’importanza dell’escursionismo ai dati riguardanti un fenomeno in progressiva e veloce crescita qual’è il Turismo Ambientale. Ci sarà il mondo AIGAE in grado di confrontarsi su, emergenze ambientali, e narrazione degli ambienti naturali. Per 3 giorni l’Aspromonte sarà capitale dell’Ambiente con l’arrivo di massimi esperti e rappresentanti anche dei Parchi italiani. Un grande evento targato AIGAE, l’unica associazione di categoria riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione e con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Aspromonte.