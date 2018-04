Palermo: BCsicilia presenta la Mostra “Il ruggito della velocità”

3 aprile 2018 09:47

A Palermo la visita guidata di BCsicilia alla Mostra “Il ruggito della velocità”: un originale percorso espositivo attraverso una tra le stagioni siciliane più floride del ‘900

Visita guidata alla Mostra “Il ruggito della velocità” organizzata da BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L’appuntamento è per sabato 7 aprile 2018 alle ore 10,30 presso il Real Albergo delle Povere in Corso Calatafimi, 217 a Palermo. Ingresso gratuito. La visita sarà guidata dalla prof.ssa Anna Maria Ruta. Per prenotazioni: Tel. 329.0622959. La mostra “Il ruggito della velocità” è un originale percorso espositivo attraverso una tra le stagioni siciliane più floride del ‘900. Protagonista assoluta è la Targa Florio, una delle più antiche corse automobilistiche al mondo. La gara è stata voluta, creata, finanziata ed organizzata da Vincenzo Florio nel 1906, affascinato dal nuovi mezzi di locomozione, ideando la più famosa versione automobilistica e in seguito quella motociclistica. Il percorso espositivo attraversa, inoltre, il futurismo siciliano, con riferimenti alla modernità, alla velocità , al mito del pilota, si incontrano, infatti, opere futuriste e post futuriste di grandi autori come Giacomo Balla, Mario Sironi, Fortunato Depero.