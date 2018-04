Olimpiadi: Cio inserisce ufficialmente Cortina tra candidate per Invernali 2026

3 aprile 2018 17:55

Venezia, 3 apr. (AdnKronos) – ‘Senza polemiche, mentre più di qualcuno già ipotizzava la sua esclusione (e in questo qualcuno, per essere chiari e non destare infingimenti, non metto il Coni), Cortina è stata inserita dal Cio tra le città che hanno formalizzato la manifestazione d’interesse a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026″. Questo il commento del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla comunicazione ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale riguardo alle candidature per le Olimpiadi della neve 2026.

‘Una dimostrazione ‘ aggiunge Zaia ‘ che, a dispetto di qualcuno, la candidatura è stata presentata entro i termini regolamentari e sarà presa in considerazione secondo le modalità previste dal Cio. Lo ripeto ‘ aggiunge ‘ questa non è una candidatura ‘contro’ qualcuno, ma semplicemente l’opportunità di proporre al Comitato Olimpico Internazionale una candidatura alternativa, all’insegna della neve e dello scenario delle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco”.

‘Cominciamo ora la fase del dialogo ‘ conclude il Governatore del Veneto ‘ che, anche se non ve ne sarebbe bisogno, ci motiva e ci sprona ancor di più”.