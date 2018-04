Mostre: a Venezia apre ‘Venice Secrets: Crime e Justice’ (3)

2 aprile 2018 14:34

(AdnKronos) – I documenti, i reperti e in generale tutti i contenuti culturali del progetto sono avvalorati da un comitato scientifico composto dai maggiori esperti a livello nazionale.

Il progetto allestitivo. Formidable Studio (Giulia Ciccarese, Interior designer e Devis Busato, Architetto) ha progettato per la mostra un allestimento essenziale che si inserisce delicatamente all’interno delle 35 stanze del Palazzo, in modo indipendente e non invasivo, consentendo una lettura del contesto storico ed offrendo al visitatore un percorso narrativo inedito.

Un’effimera geometria vestita da una serie di membrane, racconta storie e tracce di esperienze vissute, segreti, miti e antimiti: ‘pelle e ossa”, una metafora del confine tra stato interiore ed esteriore della persona, luogo di un’introspettiva meditazione.