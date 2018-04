Molise: Bazzarello (Giovani Veneto), dove ci sono Berlusconi e Fi è vittoria

23 aprile 2018 12:15

Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – ‘Dove ci sono Berlusconi e Forza Italia c’è vittoria! Congratulazioni a Donato Toma, nuovo Presidente del Molise!”, così il leader dei giovani amministratori di Forza Italia in Veneto Roberto Bazzarello, Vice-Presidente Anci Veneto Under 35 commentando la vittoria del centro-destra in Molise.

‘Questo buon risultato dimostra che il lavoro del Presidente Silvio Berlusconi, di Forza Italia, di tutti i parlamentari e della giovane coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione, è stato premiato: oggi possiamo festeggiare FI come il primo partito della coalizione e pilastro fondamentale del centro-destra. Ora facciamo tesoro di questo traguardo, gli italiani si aspettano un governo di centro-destra anche alla guida del paese.”,conclude.