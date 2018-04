2 aprile 2018 19:35

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, sull’isola approda un’imbarcazione con a bordo 72 tunisini. Resta aperto l’hotspot

Poco minuti fa un gruppo di 72 tunisini a bordo di una propria imbarcazione è sbarcato a Lampedusa. Si tratta del primo episodio dopo l’annuncio della chiusura dell’hotspot dell’isola e il trasferimento degli ultimi ospiti, circa una quarantina in totale. Resta dunque aperto il centro, che in questi anni ha accolto decine di migliaia di migranti. L’hotspot di contrada Imbriacola resterà aperto ancora per qualche giorni, fino alla scadenza del contratto con i gestori e i lavori di rifacimento.