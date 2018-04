Meteo: Lombardia, piogge fino a giovedì mattina poi sereno

3 aprile 2018 13:27

Milano, 3 apr. (AdnKronos) – Piogge da oggi fino a giovedì mattina in Lombardia, per l’arrivo di una “saccatura di origine atlantica”, in avvicinamento sull’Europa occidentale. Da giovedì, una rimonta anticiclonica, riferisce il bollettino dell’Arpa, porterà a condizioni stabili e asciutte fino a sabato, con temperature massime in graduale aumento e minime in calo.

Domani sarà ovunque molto nuvoloso, con rovesci soprattutto nel pomeriggio: in pianura, le minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, le massime tra 12 e 15.