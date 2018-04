Meteo: in Lombardia instabilità in arrivo nel weekend

24 aprile 2018 14:07

Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente stabili sulla Lombardia, con precipitazioni deboli possibili nel pomeriggio di oggi su Appennino e rilievi orientali, quindi assenti o al più deboli rovesci occasionali sui rilievi fino alla giornata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì, e per il fine settiman,a flusso in quota in rotazione dai quadranti meridionali, associato all’approfondimento di una ampia saccatura sulla Penisola Iberica, con precipitazioni deboli diffuse sulla regione e temperature massime in lieve calo. Queste le previsioni meteo per le prossime ore, contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.