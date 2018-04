Allerta Meteo: domenica forti temporali pomeridiani in Calabria e Sicilia

21 aprile 2018 22:25

Allerta Meteo per il Sud Italia nella Giornata della Terra: sarà una Domenica 22 Aprile con forti temporali pomeridiani in Campania, Calabria e Sicilia

Allerta Meteo– Forti temporali pomeridiani comprometteranno il bel tempo della Giornata della Terra al Sud Italia, e in modo particolare nel Sud della Campania, in Calabria e in Sicilia. Proprio nel giorno in cui il mondo intero celebra l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta, con tantissime attività all’aperto organizzate per sensibilizzare la cittadinanza ai temi ambientali, un’area d’instabilità che si insinuerà nel cuore del Mediterraneo determinerà forti temporali pomeridiani tanto che anche la protezione civile ha lanciato un’apposita allerta meteo per Domenica 22 Aprile.

Su gran parte d’Italia, e in modo particolare su tutto il Centro e il Nord, sarà una splendida giornata di sole con qualche disturbo pomeridiano sulle Alpi orientali, dove ci sarà qualche isolato temporale. Ma continuerà a fare molto caldo su tutte le principali città del Paese, e in pianura Padana avremo ancora punte di +30°C per il quarto giorno consecutivo, circostanza rarissima per il mese di Aprile. Dopotutto stiamo vivendo una fase di caldo senza precedenti, che continuerà anche la prossima settimana. I forti temporali pomeridiani di questa Domenica al Sud, infatti, saranno molto isolati: Lunedì inizierà un altro lungo periodo di sole e caldo anche nelle Regioni meridionali con caldo in aumento e clima molto mite per tutta la prossima settimana, e molto probabilmente fino a fine mese.

Ma tornando ai forti temporali di questa Domenica, la Regione più colpita sarà la Sicilia dove avremo altri violenti nubifragi nelle zone interne. Potranno verificarsi bombe d’acqua e grandinate, sulla falsariga di quanto accaduto già negli ultimi giorni e anche questo Sabato con 27mm a Caltanissetta e forti grandinate sugli Iblei nel siracusano. Attenzione anche in Calabria e nella Campania meridionale. Durante il pomeriggio le nubi temporalesche oscureranno il sole anche in molte zone costiere, e localmente ci potranno essere sconfinamenti di pioggia anche sulle coste. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: