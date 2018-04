Messinesi a New York: anteprima americana per il doculfim “I Siciliani”

3 aprile 2018 10:21

A New York la presentazione in anteprima di “I Siciliani”, il docufilm scritto e diretto dal regista Francesco Lama: tra gli attori anche i messinesi Ninni Bruschetta e Maria Grazia Cucinotta

Si terrà il 9 aprile a New York la presentazione in anteprima del docufilm ’I Siciliani”, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Emanuele e il popolo siciliano. La pellicola a fine anno è già uscita nelle sale italiane e nel settembre 2016 è stata presentata in anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di Londra. Lo scorso giugno inoltre era in concorso al 62esimo Festival Internazionale del Cinema di Taormina.