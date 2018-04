A Messina le selezioni per Miss Reginetta d’Italia [INFO UTILI]

3 aprile 2018 19:11

La carovana delle bellezza targata Miss Reginetta d’Italia passa da Messina e Catania

Partirà il 7 aprile, per le province di Messina e Catania, la carovana della bellezza targata Miss Reginetta d’Italia. Il concorso riservato alle ragazze dai 14 ai 28 anni fin dalla nascita si è contraddistinto per la trasparenza; visto che è il primo e forse unico concorso di bellezza, che conserva le schede di votazione di ogni singola selezione, fino alla finale nazionale. In qualsiasi momento chiunque può verificare chi e come hanno votato i giurati. E le opportunità per la vincitrice e anche per le miss fasciate durante la finale nazionale, ogni anno le miss ottengono copertine di riviste a carattere nazionale, omaggi dagli sponsor, ma soprattutto contratti di lavoro nel mondo del cinema, della moda e della spettacolo. Le selezioni per le due, già citate, province siciliane saranno curate dall’ARF Spettacoli. La prima tappa si svolgerà al Lido Belvedere di Oliveri sabato 7 aprile alle ore 21:00. Le partecipanti si presenteranno davanti alla giuria nelle tre classiche uscite: in elegante, casual e costume e poi sfileranno gli abiti della stilista Emanuela Cusumano che presenterà la nuova collezione. Dopo la fase provinciale le ragazze selezionate parteciperanno alla finale regionale che si svolgerà il 20 agosto nell’incantevole Marina di Ragusa, mentre la fase nazionale si svolgerà dal 4 al 7 settembre al Fantini Club di Cervia e andrà in onda sul programma Class TV Moda di Sky. Per tutte le ragazze interessate è attiva la segreteria al n° 339 8254709 o si può effettuare l’iscrizione direttamente sul sito ufficiale