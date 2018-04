Messina, Liberation Day: a Capo Peloro l’insurrezione pacifica di idee, solidarietà, sport e musica

22 aprile 2018 15:02

Liberation Day: a Messina, realtà diverse unite dal comune impegno antifascista, promuovono una giornata all’aperto di impegno e partecipazione, una festa in cui ritrovarsi e costruire insieme antidoti di democrazia

Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione che coordinava i diversi gruppi della Resistenza nel Nord, deliberò un ordine di insurrezione generale nei territori ancora schiacciati dall’occupazione nazifascista. Questa giornata d’insurrezione diventerà festa nazionale con l’avvento della Repubblica. Nel 2018 in Italia è necessaria una nuova insurrezione, pacifica e non violenta, che tenti di arginare la moltiplicazione di organizzazioni neofasciste e la diffusione di un pensiero malato, i cui virus della violenza, della discriminazione, del razzismo, dell’odio contaminano i rapporti tra le persone e hanno prodotto nuove persecuzioni e vittime innocenti, come i morti di Firenze e Macerata. Per diffondere anticorpi al virus del fascismo, ai batteri dell’intolleranza e del razzismo, la società civile e corresponsabile è chiamata ad interrogarsi e prendere posizione. A Messina, realtà diverse unite dal comune impegno antifascista, hanno promosso una giornata all’aperto di impegno e partecipazione, una festa in cui ritrovarsi e costruire insieme antidoti di democrazia.

Liberation day: festa delle resistenze e delle culture antifasciste è nata da un’idea di alcune organizzazioni promotrici dell’Appello nazionale MAI PIÙ FASCISMI: ANPI Sezione Comunale Aldo Natoli, Circolo ARCI Thomas Sankara, LIBERA Messina – Presidio “Nino e Ida Agostino”, Comitato UISP di Messina, CGIL Messina, UIL Messina. Hanno aderito la Rete degli Studenti Medi Messina, ARCI Tusa e ARCI-AC Mediterraneo. Hanno contribuito e dato supporto logistico il CESV – Centro Servizi per il Volontariato di Messina e il Lido Horcynus Orca. Il 25 aprile 2018 dalle ore 10:00 sino alle 22:00 la spiaggia di Capo Peloro vedrà un’insurrezione pacifica armata di idee, solidarietà, sport, musica il cui obiettivo è sostenere resistenze e diffondere culture antifasciste.

Iniziative in programma

dalle ore 10:00

Raccolta firme Appello

MAI PIU’ FASCISMI per mettere al bando le organizzazioni neofasciste

Raccolta fondi

per le barche di FREEDOM FLOTILLA coalizione internazionale per Gaza

ore 11:00-13:00

Contro i venti di guerra: sport per la pace incontri di beach-volley, animazione sportiva

ore 12:30 presentazione Appello MAI PIÙ FASCISMI

ore 17:00 presentazione FREEDOM FLOTTILA per Gaza

ore 17:30 flash-mob NO BORDER

ore 19:00 SIRIA: 7 anni di guerra con Farid Adly, giornalista e scrittore

Aperitivo Vuelvo al Sur (cucine etniche dei paesi del Sud del mondo) a cura del Lido Horcynus Orca

Durante tutta la giornata si alterneranno alla consolle dj messinesi e ospiti d’eccezione per un set live curato dalla direzione artistica di Dj People’s Choice.