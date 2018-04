Messina, topi a spasso ed enormi voragini in strada: a Bordonaro regna il degrado [FOTO]

2 aprile 2018 11:17

Messina, degrado e incuria a Bordonaro. Emanuele Villari: “in via Scaminaci le buche sull’asfalto rifugio sono diventate rifugio per topi”

Topi, cumuli di immondizia, erbacce e voragini sull’asfalto. Si presenta così la via Scaminaci a Bordonaro, strada che porta all’ex sede del Centro Servizi nella zona sud di Messina, tra l’altro, giornalmente frequentata da bambini del rione. A segnalarci l’ennesimo scenario di degrado a Messina, con un’ accuratissima fotogallery a corredo, Emanuele Villari, giovane residente della zona, candidato alla Terza Circoscrizione. “ Enormi buche che mai curate sono diventate rifugio per i topi che nelle ore serali escono per “farsi un giro “- racconta il giovane, che condivide con i consiglieri Cacciotto e Gioveni preoccupazione per l’incolumità dei residenti della zona. ”L’urlo dei residenti- prosegue- sa di disperazione ma non di resa nonostante negli anni non si é mai arrivati alla risoluzione del problema. Cosa si aspetta per chiudere le buche e dare una ripulita al posto? Dobbiamo uscire la notte per fotografare anche i topi per essere ascoltati?“. Di seguito le immagini scattate sul posto da Emanuele Villari: