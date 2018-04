I ragazzi del Messina Sud vincono il Campionato Provinciale Giovanissimi

2 aprile 2018 15:08

I ragazzi del Messina Sud portano a casa la coppa, soddisfazione di mister Francesco Scopelliti

Gloriosa vittoria per i ragazzi del Messina Sud del Campionato Provinciale Giovanissimi Fascia B. I giovani campioni hanno vinto ben 14 scontri, come non accadeva da oltre vent’anni, regalando al loro mister,Francesco Scopelliti, questa grande soddisfazione.

Dopo lunghi mesi di sacrifici, di allenamento, con grande gioia ad entusiasmo si è concluso con una strepitosa partita giocata fuori casa e precisamente presso il campo Rogazionisti sconfiggendo il Real Ritiro con il risultato di 14 a 1 per i giallorossi. La squadra, ben articolata, conta ragazzi classe dal 2004 al 2006 che nonostante si siano scontrati con atleti più grandi di loro, non si sono mai persi d’animo,anzi con caparbietà e combattivita’ hanno tenuto duro fino alla fine dall’inizio del campionato.

Premiati dal presidente della Figc LaCava, questa coppa ha un valore aggiunto per la nostra città e per i giovani talentuosi che credono giorno per giorno in questo magico mondo del calcio.

La rosa è formata da: Barbera 2004; Mazzeo 2005; Carta 2004; Mangano 2005; Lucchese 2004; De Salvo 2006; Tuccio 2004; Pellegrino 2004; Briganti G. 2004; Briganti S. 2006; Pensavalle 2006; Caruso 2004; Biondo 2005; Saraniti 2005; Trimarchi 2004; D’Agostino 2005; Fiamingo 2005. I giovani atleti si sono distinti per talento, impegno e passione accompagnati dai loro preparatori e genitori tifosi e appassionati.