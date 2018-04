Messina: al Vittorio Emanuele Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi e Maurizio Donadoni [FOTO]

3 aprile 2018 11:03

Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi e Maurizio Donadoni incontrano studenti e abbonati del Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Il Teatro di Messina in occasione del debutto dello spettacolo “Vetri Rotti” ripropone l’appuntamento con i protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di attivare il dialogo tra artisti, studenti, critici e spettatori.

In programma, sabato 7 aprile 2018 alle ore 18,00 nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, l’incontro con Elena Sofia Ricci, GianMarco Tognazzi e Maurizio Donadoni interpreti dello spettacolo “Vetri Rotti”.

Lo spettacolo in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina dal 6 all’8 aprile 2018, prodotto dalla ErreTiTeatro 30, tratterà il tema immenso dell’Olocausto.

Con Vetri rotti Arthur Miller torna indietro alla ricerca delle proprie percezioni e sensazioni di allora, ambientando questa sua opera nella Brooklyn del 1938, isolata e provinciale, soddisfatta della propria mediocrità. Ancora una volta si intrecciano psicanalisi, drammi storici sociali e personali, con una sottile denuncia nei confronti della responsabilità individuale.

All’incontro oltre al Presidente dell’Ente Luciano Fiorino e alla Direttrice artistica della sezione Prosa Simona Celi, prenderanno parte la Prof.ssa Mariavita Cambria, (Associato di Lingue inglese presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina).

L’iniziativa, diretta in particolare agli studenti universitari, rientra nell’ambito della convenzione tra l’Università e l’Ente Teatro, che offre tra l’altro a studenti e dipendenti la possibilità di acquistare i tagliandi di ingresso al “Vittorio Emanuele” a prezzi particolarmente vantaggiosi.