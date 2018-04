Marina di Sibari: tutto pronto per l’edizione 2018 delle Pigiessiadi

26 aprile 2018 17:09

A Marina di Sibari il 28 aprile al via l’edizione 2018 delle Pigiessiadi

E’ tutto pronto per le “Pigiessiadi Calabria 2018”. La manifestazione, promossa dal Comitato Regionale dalle Polisportive Giovanili Salesiane, prenderà il via sabato 28 aprile presso le strutture del “Villaggio Marlusa” di Marina di Sibari, in provincia di Cosenza. Quattro giorni, fino al 1 maggio, tutti da vivere che coinvolgeranno, nell’anno del cinquantesimo della fondazione delle PGS, oltre 700 persone, 18 società sportive e 4 regioni italiane – Toscana, Campania, Calabria e Sicilia – nelle discipline del calcio a cinque, della pallavolo e della pallacanestro. Un evento che torna alla ribalta per l’ennesima edizione e che, oltre agli attesi tornei, regalerà ai partecipanti incontri di formazione tecnica e spirituale, momenti di spettacolo, intrattenimento e tante novità. «Anche quest’anno – spiega il presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace – abbiamo messo in campo un programma ricco e variegato con numerose attività che faranno da contorno all’evento sportivo per renderlo speciale grazie al coinvolgimento diretto degli atleti, giovani e meno giovani, degli alleducatori, dei dirigenti e soprattutto delle famiglie».

Entrando nel dettaglio del programma, nel corso delle serate animate dallo staff PGS Calabria e da Trilly Animazione, si esibiranno tutte le società sportive coinvolte, il gruppo danza “Porto Don Bosco” di Giardini Naxos ed il gruppo di musica etnica popolare “Le Armonie del Sud”. Ospiti dell’evento l’imitatore e cabarettista Pasquale Caprì e lo speaker radiofonico Benvenuto Marra che registreranno una puntata della trasmissione “Caprì Fuso” in onda su Video Calabria. Grande festa conclusiva il 1 maggio con tornei speciali di calcio balilla umano, briscola e calcio tennis, spettacoli per bambini con bolle di sapone, gonfiabili e zucchero filato, e per finire escursioni all’area archeologica di Sibari per i più grandi. L’edizione 2018 delle “Pigiessiadi Calabria” si avvale del patrocinio del Comitato Nazionale delle PGS e del CONI Calabria. Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato delle “Pigiessiadi 2018” è possibile consultare le pagine facebook “Pigiessiadi Calabria 2018” e “PGS Calabria”.